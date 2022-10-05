У звільненому від російських окупантів Лимані виявлено понад 50 поховань із цивільними

У звільненому від російських окупантів Лимані (Донецька обл.) виявлено понад 50 поховань із цивільними особами, повідомляє видання "Громадське" з посиланням на власного кореспондента.

"У нещодавно звільненому Лимані Донецької області виявили понад 50 поховань із цивільними", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що росіяни копали траншеї та змушували людей, підозрюваних у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання.

"Хлопець, якого окупанти теж затримували і змушували ховати, розповів нам, що не всі поховані люди ідентифіковані. Їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих у результаті обстрілу іноді ховали їхні сусіди", - наголошують журналісти.

При цьому вони додають, що окупанти не забирали тіла своїх військових. "Так, в одному з будинків жили росіяни та організували там медпункт. Коли вони відступали, забрали поранених, а мертвих залишили", - зазначає видання.

"На цьому цвинтарі поховано понад 50 осіб. Деякі поховання позначені табличками з іменами, але є і лише пронумеровані", - підсумували журналісти.