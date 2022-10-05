У Данії 1 листопада відбудуться дострокові вибори

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про проведення дострокових загальних виборів 1 листопада, повідомляє агентство Associated Press у середу.

"Ми хочемо отримати широкий уряд із партіями з обох боків політичного спектра", - заявила Фредеріксен.

Останні опитування показують, що зараз лівоцентристський блок, очолюваний соціал-демократичною партією Фредеріксен, йде нарівні ыз правоцентристською опозицією, до якої входять партії, які виступають за обмеження імміграції.

Популярність прем'єра впала після рішення знищити популяцію норок, які утримувалися в неволі в Данії. У 2020 році уряд Фредеріксен ухвалив рішення знищити близько 17 млн здорових норок у розпал пандемії коронавірусу, щоб захистити людей від мутації вірусу. Сама прем'єр-міністр заявила, що не знала про те, що це рішення було незаконним, зазначивши, що його ухвалили на основі "дуже серйозної оцінки ризиків". Пізніше було ухвалено закон, який зробив рішення легальним.

Після публікації доповіді про забій норок Соціал-ліберальна партія, яка підтримує партію Фредеріксен, виступила проти прем'єра і погрожувала наміром домогтися проведення вотуму про довіру, якщо Фредеріксен не оголосить дострокових виборів. При цьому в цій партії наголосили, що підтримають нинішнього прем'єра у будь-якому новому уряді.

44-річна Фредеріксен очолює уряд меншості з 2019 року, вона є наймолодшим прем'єр-міністром в історії Данії.