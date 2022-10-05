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19:28 05.10.2022

Чернишов: Україна розпочинає процедуру приєднання до Банку розвитку Ради Європи

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Чернишов: Україна розпочинає процедуру приєднання до Банку розвитку Ради Європи

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що Україна розпочинає процедуру приєднання до Банку розвитку Ради Європи (БРРЕ), повідомляє пресслужба Мінрегіону в середу.

Зазначається, що проєкт відповідного закону України вже розроблено.

"Сьогодні ми збираємося офіційно направити законопроєкт до міністерств і розпочати процедуру офіційного урядового погодження відповідно до законодавства України", - зазначив Чернишов у ході переговорів з керівником БРРЄ Карло Монтічеллі.

У свою чергу голова Банку заявив, що зробить усе, щоб процес приєднання був для України прозорим і простим.

Повідомляється, що міністр ознайомив керівника БРРЄ із процедурою ухвалення внутрішньодержавних рішень у контексті законопроєкту, а також із результатами звіту RDNA "Швидка оцінка завданих збитків та потреб відновлення/Rapid Damage and Needs Assessment".

"Ми прагнемо не просто відновити зруйновані або пошкоджені території, але докладемо всіх зусиль, щоб повністю перетворити Україну на успішну європейську державу", - зазначив глава Мінрегіону.

Сторони також обговорили можливість і перспективи співробітництва у реалізації програм вирішення житлового питання для внутрішньо переміщених осіб, зокрема співробітництво з Державною спеціалізованою фінансовою установою "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (Держмолодьжитло).

 

 

Теги: #банк #україна #рє #приєднання

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