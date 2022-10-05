Події

19:21 05.10.2022

Участь у парламентському саміті "Кримської платформи" у Загребі підтвердили понад 30 спікерів

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Участь у парламентському саміті "Кримської платформи" у Загребі підтвердили понад 30 спікерів

Понад 30 спікерів парламентів і керівників міжпарламентських об'єднань та асамблей підтвердили свою участь у першому парламентському саміті міжнародної "Кримської платформи", повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Саміт покликаний активізувати парламентський вимір роботи, що здійснюється Україною спільно з міжнародними партнерами у питанні деокупації Криму. І на прикладі українського Криму ми маємо обговорити питання глобальної безпеки", - написав Стефанчук у середу у фейсбуці.

Він також повідомив, що під час телефонної розмови з головою палати представників Федерального парламенту Королівства Бельгія Еліан Тільо наголосив на важливості для України участі Бельгії у саміті "Кримської платформи".

Як повідомлялося, перший парламентський саміт "Кримської платформи" планується провести 25 жовтня у Загребі (Хорватія).

 

 

 

Теги: #саміт #стефанчук #кримська_платформа

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