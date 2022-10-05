На базі відпочинку в деокупованій Новоплатонівці на Харківщині знайдено тіла двох людей, замучених російськими спецназівцями

На базі відпочинку "Світло Шахтаря" у звільненому селі Новоплатонівка Борівської громади Харківської області знайдено тіла двох чоловіків зі слідами тортур.

"Їхні руки були з'єднані наручниками. Також у загиблих є вогнепальні поранення голови. Вік загиблих приблизно від 30 до 35 років. Вони були одягнені в цивільний одяг. Тіла знаходилися в піщаній ямі розміром 2,5х2,5 метра і глибиною 4 метри. Особи загиблих встановлюються", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

За попередніми даними правоохоронців, на цій базі розміщувалися російські спецназівці (250-350 осіб), періодично відбувалася ротація.

"За попередніми даними, чоловіків убив російський спецназ, який під час окупації населеного пункту розміщувався на зазначеній базі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти провели огляд місця події, зібрали речові докази. Зокрема, було знайдено та вилучено вісім хомутів та дві мотузки. Тіла загиблих спрямовані на проведення судово-медичної експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.