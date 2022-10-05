Нардепу Ренату Кузьміну повідомлено про підозру в держзраді - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру в державній зраді народному депутату України Ренату Кузьміну.

"За матеріалами ДБР в. о. генерального прокурора повідомив про підозру в державній зраді народному депутату України Ренату Кузьміну", - йдеться в повідомленні ДБР, розміщеному в середу на сайті відомства.

За інформацією ДБР, у рамках досудового розслідування встановлено, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

"Зокрема, починаючи з березня 2021 року і навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їхньою метою було формування в суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та безпеці держави", - зазначено в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна.

"Наразі встановлюють місцезнаходження Рената Кузьміна, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування", - наголошується в повідомленні.