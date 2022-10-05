Події

13:31 05.10.2022

Французький корабель для України прибув до порту Констанца - МЗС

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Корабель для України прибув із Франції до порту Констанца в Румунії з 1 тис. тонн гуманітарної допомоги для населення України, повідомило Міністерство закордонних справ Франції.

"Корабель для України сьогодні вранці прибув до порту Констанца в Румунії з 1000 тонн гуманітарної допомоги для населення України. Наступний крок: європейський гуманітарний хаб у Сучаві для передання українській владі", - йдеться у повідомленні МЗС Франції у твіттері в середу.

Теги: #франція #гумдопомога

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