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07:12 05.10.2022

Білу Церкву атакували іранські дрони-камікадзе, внаслідок чого виникли пожежі на об'єктах інфраструктури та є один постраждалий

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Білу Церкву атакували іранські дрони-камікадзе, внаслідок чого виникли пожежі на об'єктах інфраструктури та є один постраждалий

Білу Церкву в ніч проти середи атакували іранські дрони-камікадзе, внаслідок чого виникли пожежі на об'єктах інфраструктури і є один постраждалий, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

"Є інформація про кілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об'єктах інфраструктури. Є один постраждалий", - написав Кулеба в телеграм-каналі в ніч проти середи.

За його словами, екстрені служби вже на місці працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з'ясовуємо.

"Не нехтуйте сигналом тривоги - відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких", - закликав він, зазначивши, що повітряна тривога триває.

 

 

 

Теги: #вибухи #київська #дрони

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