Події

07:09 05.10.2022

Кулеба прибув із візитом у Кот-д'Івуар

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Кулеба прибув із візитом у Кот-д'Івуар

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом у Кот-д'Івуар (західна Африка), повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Абіджана, який є наступним пунктом призначення під час його африканського турне. Він із нетерпінням чекає на зустріч із керівництвом та діловими колами Кот-д'Івуару для подальшої активізації політичних, економічних та культурних зв'язків між Україною та Кот-д'Івуаром", - написав Ніколенко у твіттері у вівторок.

Раніше міністр закордонних справ України відвідав Сенегал.

"Україна бачить великі перспективи для розвитку нової якості партнерства з Сенегалом - базованого на взаємній повазі, взаємній підтримці та взаємній вигоді", - зазначив Кулеба за результатами візиту.

 

Теги: #африка #візит #кулеба

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