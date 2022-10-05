Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом у Кот-д'Івуар (західна Африка), повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Абіджана, який є наступним пунктом призначення під час його африканського турне. Він із нетерпінням чекає на зустріч із керівництвом та діловими колами Кот-д'Івуару для подальшої активізації політичних, економічних та культурних зв'язків між Україною та Кот-д'Івуаром", - написав Ніколенко у твіттері у вівторок.

Раніше міністр закордонних справ України відвідав Сенегал.

"Україна бачить великі перспективи для розвитку нової якості партнерства з Сенегалом - базованого на взаємній повазі, взаємній підтримці та взаємній вигоді", - зазначив Кулеба за результатами візиту.