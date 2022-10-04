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12:41 04.10.2022

Колишнього ватажка "ДНР" Безлера підозрюють у катуванні українців у Криму – прокуратура

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Колишнього ватажка "ДНР" Безлера підозрюють у катуванні українців у Криму – прокуратура

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя повідомила про підозру колишньому ватажку незаконного збройного формування "ДНР", який також причетний до окупації півострова.

"Прокуратура автономії повідомила про підозру громадянину РФ, активному учаснику подій, які призвели до окупації Кримського півострова, саме він пізніше став одним із ватажків незаконного збройного формування, яке діяло на Донбасі", - йдеться в повідомленні прокуратури автономії в телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні наголошується, що дії підозрюваного кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

"Підозрюваний активно сприяв окупації ЗС РФ території Автономної Республіки Крим. У березні 2014 року, перебуваючи в м. Сімферополі, підозрюваний разом зі спільниками викрав трьох громадян України через їхню публічну демонстрацію проукраїнської позиції в Криму та спротив окупації півострова", - інформують у прокуратурі.

У повідомленні прокуратури автономії не зазначене ім'я підозрюваного, йдеться про Ігоря Безлера і катування активістів "Автомайдану".

Теги: #підозра #безлер

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