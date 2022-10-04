Події

09:55 04.10.2022

ЗСУ досягли значних успіхів у районі Лиману та на Херсонщині за останні дві доби – ISW

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ЗСУ досягли значних успіхів у районі Лиману та на Херсонщині за останні дві доби – ISW

Українські сили минулої доби значно просунулися на рубежі р. Оскіл - м. Кремінна у бік кордону з Луганською областю, а також на півночі Херсонщини, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 3 жовтня.

Водночас в ISW наголосили, що угруповання окупантів у північній частині Херсонщини та на Лиманському фронті здебільшого складалися з частин, які до війни вважалися одними з найкращих у РФ.

"У Херсонській області діють підрозділи Повітрянодесантних військ, особливо 76 гвардійська десантно-штурмова дивізія. І 144 мотострілецька дивізія, і 76 гвардійська десантно-штурмова дивізія раніше звеличувалися як одні з найбільш елітних сил Росії, і їхня очевидна нездатність утримувати територію проти великих контрнаступальних дій України узгоджується з попередньою оцінкою ISW, згідно з якою навіть найбільш елітні російські збройні сили дедалі більше деградують у міру продовження війни. Це явище також було помітно в розгромі 4 танкової дивізії 1 гвардійської танкової армії на початку Харківського контрнаступу", - наголошується у зведенні.

Зазначено, що президент РФ Володимир Путін може використати призначення генерал-лейтенанта Романа Бердникова командувачем Західного військового округу, щоб перекласти провину за нещодавні чи майбутні військові невдачі на Харківщині.

"Путін змінив двох командувачів "західного угруповання військ" за два тижні. Можливо, Путін намагається переспрямувати лють, що зростає через втрати росіян у Харківській області та Лимані, призначивши нову особу на чільне місце. Ця заява може бути також спробою захистити генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача Центрального військового округу від широко поширеної критики за нещодавні невдачі Росії навколо Лимана... Критика Лапіна останніми днями стала каталізатором масштабнішого розколу в російському націоналістичному інформаційному просторі", - повідомляють в ISW.

Згідно з даними, російські чиновники визнали, що заявлені межі окупованих територій може бути змінено.

Також Путін запроваджує каральні заходи стосовно російських бюрократичних структур, відповідальних за проведення часткової мобілізації.

В ISW зазначають, що звільнення з-під варти директора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Ігоря Мурашова не скасовує того, що окупанти намагатимуться встановити подальший контроль над атомною електростанцією. Аналітики вважають, що Мурашову, найімовірніше, не дозволять повернутися на свою посаду на ЗАЕС.

Теги: #зсу #успіхи #isw

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