Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 902 воєнні злочини

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстежувати та розміновувати населені пункти, з початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 136,8 га території, зокрема 8 га – за минулу добу.

"Працівники вибухотехнічної служби обстежили територію загальною площею близько 1 136,8 га. Вилучено 19 418 вибухонебезпечних предметів, знищено – 1286", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 902 (зокрема, 44 за минулу добу) воєнні злочини, вчинені загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважну більшість (816) зареєстровано за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Ще 79 кримінальних проваджень розпочато за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 3 118 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 17 осіб.