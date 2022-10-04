Події

08:53 04.10.2022

ЗС України за минулу добу збільшили втрати ворога на 370 осіб, 44 танки та 27 бронемашин

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ЗС України за минулу добу збільшили втрати ворога на 370 осіб, 44 танки та 27 бронемашин

Ворог минулої доби втратив в Україні 370 людей особового складу, 44 танки та 27 бронемашин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ вранці у вівторок.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.10 орієнтовно склали: особового складу - близько 60800 (+370) осіб ліквідовано, танків - 2424 (+44) од, бойових броньованих машин - 5018 (+27), артилерійських систем 1407 (+2) од., РСЗВ – 340 (+2) од., засоби ППО ‒ 177 (+1) од., літаків – 266 (+1) од., гелікоптерів – 228 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2), крилаті ракети - 246 (+0), кораблі / катери - 15 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 3823 (+12) од, спеціальна техніка - 131 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та бахмутському напрямках.

 

 

 

Теги: #втрати #агресор

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