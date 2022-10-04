Уночі окупанти обстріляли Нікополь, поранено четверо людей

У ніч на вівторок російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, в результаті було поранено 4 людей, окрім цього пошкоджено мережі насосної станції водоканалу, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Найбільше постраждав Нікополь. Туди прилетіли близько 30 снарядів із російських "Градів" та важкої артилерії. Поранено четверо чоловіків - 28, 48, 50 і 66 років. Двоє з них у лікарні. Понівечено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. У одній із багатоповерхівок зруйновано 4 квартири", - написав Резніченко у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Крім цього, Нікополь "залишився без води - пошкоджено мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 000 сімей - без світла. Половину енергетики вже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають".

Унаслідок обстрілу було пошкоджено школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, магазини та адмінбудівлі.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах з'ясовуються масштаби руйнувань. Попередньо жертв немає.

У Покровській громаді Синельниківського району внаслідок ворожого обстрілу спалахнули склади сільгосппідприємства. Рятувальники загасили полум'я. Серед людей жертв немає.