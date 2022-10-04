Події

08:10 04.10.2022

Уночі окупанти обстріляли Нікополь, поранено четверо людей

1 хв читати
Уночі окупанти обстріляли Нікополь, поранено четверо людей

У ніч на вівторок російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, в результаті було поранено 4 людей, окрім цього пошкоджено мережі насосної станції водоканалу, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Найбільше постраждав Нікополь. Туди прилетіли близько 30 снарядів із російських "Градів" та важкої артилерії. Поранено четверо чоловіків - 28, 48, 50 і 66 років. Двоє з них у лікарні. Понівечено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. У одній із багатоповерхівок зруйновано 4 квартири", - написав Резніченко у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Крім цього, Нікополь "залишився без води - пошкоджено мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 000 сімей - без світла. Половину енергетики вже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають".

Унаслідок обстрілу було пошкоджено школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, магазини та адмінбудівлі.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах з'ясовуються масштаби руйнувань. Попередньо жертв немає.

У Покровській громаді Синельниківського району внаслідок ворожого обстрілу спалахнули склади сільгосппідприємства. Рятувальники загасили полум'я. Серед людей жертв немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 04.10.2022
Унаслідок обстрілів у Донецькій області загинула людина, ще дві – поранені

Унаслідок обстрілів у Донецькій області загинула людина, ще дві – поранені

07:21 04.10.2022
У понеділок окупанти обстріляли прикордонні території на Сумщині

У понеділок окупанти обстріляли прикордонні території на Сумщині

21:27 03.10.2022
Окупанти завдали ракетного удару по с.Мар'янське на півдні Дніпропетровської області, постраждала 14-річна дівчина

Окупанти завдали ракетного удару по с.Мар'янське на півдні Дніпропетровської області, постраждала 14-річна дівчина

20:33 03.10.2022
У Криворізькому районі українська ППО збила російську ракету

У Криворізькому районі українська ППО збила російську ракету

10:50 03.10.2022
Російські окупанти продовжили обстріли Донецької області, в Часовому Яру одна людина залишається під завалами гуртожитку

Російські окупанти продовжили обстріли Донецької області, в Часовому Яру одна людина залишається під завалами гуртожитку

08:32 03.10.2022
Уночі супротивник обстріляв Нікопольський та Криворізький райони, вранці – Дніпровський

Уночі супротивник обстріляв Нікопольський та Криворізький райони, вранці – Дніпровський

08:09 03.10.2022
Одна людина загинула та вісім було поранено внаслідок обстрілів Донецької області за добу

Одна людина загинула та вісім було поранено внаслідок обстрілів Донецької області за добу

08:07 03.10.2022
Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено

Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено

07:40 03.10.2022
Окупанти обстріляли Юнаківську та Хотинську громади на Сумщині

Окупанти обстріляли Юнаківську та Хотинську громади на Сумщині

06:42 03.10.2022
Окупанти обстріляли Запоріжжя, зруйновано інфраструктуру, є постраждалі

Окупанти обстріляли Запоріжжя, зруйновано інфраструктуру, є постраждалі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів із Путіним та санкції проти РФ

Росію викинули з ради ICAO

ЗСУ досягли значних успіхів у районі Лиману та на Херсонщині за останні дві доби – ISW

ЗС України за минулу добу збільшили втрати ворога на 370 осіб, 44 танки та 27 бронемашин

У результаті нічних ракетних ударів по Харкову виникли дві пожежі, загинула жінка

ОСТАННЄ

Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів із Путіним та санкції проти РФ

Окупанти влаштували катівню у відділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині

В Україні працює 9,3 тис. дитячих садків, із них офлайн або змішаному форматі 5,7 тис.

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6114 цивільних, ще 9132 поранені – ООН

Росію викинули з ради ICAO

Президент Литви відповів Маску: Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, двоє людей поранені

Нічних ударів по Харкову завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

ЗСУ досягли значних успіхів у районі Лиману та на Херсонщині за останні дві доби – ISW

Унаслідок нічних ракетних ударів по Харкову зруйновано виробничо-складську будівлю та будівлю об'єкта залізничного транспорту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА