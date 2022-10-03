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20:56 03.10.2022

Маск запропонував поступитися РФ Кримом, Подоляк запропонував натомість демілітаризувати РФ

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Маск запропонував поступитися РФ Кримом, Подоляк запропонував натомість демілітаризувати РФ

Американський бізнесмен Ілон Маск висунув ідею провести в окупованих РФ районах України вибори під наглядом ООН, а також передати до складу РФ окупований раніше український півострів Крим, як можливе, на його думку, мирне рішення війни РФ проти України.

"Україно-російський мир: повторити вибори приєднаних регіонів під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально у складі Росії, як і був з 1783 року (до помилки Хрущова). Водопостачання Криму забезпечене. Україна залишається нейтральною", - написав Маск у твіттері в понеділок, прикріпивши до повідомлення голосування.

У відповідь на це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував демілітаризувати РФ після звільнення Україною всіх своїх територій, наголосивши, що це найкраще рішення.

"Ілон Маск, є найкраща пропозиція. 1) Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом. 2). РФ проходить демілітаризацію та обов'язкову денуклеаризацію і більше не може загрожувати іншим. 3) Військові злочинці зазнають міжнародного трибуналу", - написав Подоляк у твіттері, також додавши до повідомлення можливість проголосувати.

Пізніше Маск написав у твіттері: "Росія проводить часткову мобілізацію. Вони йдуть на повну військову мобілізацію, якщо Крим у небезпеці. Смерть з обох боків буде руйнівною. Росія має > 3 рази населення України, тому перемога України в тотальній війні малоймовірна. Якщо ви дбаєте про народ України, шукайте миру".

"Тоді давайте спробуємо так: жителі Донбасу та Криму мають вирішити, належать вони Росії чи Україні", - написав Маск у твіттері, прикріпив опитування до публікації.

У відповідь Подоляк нагадав Маску про псевдореферендуми, що проводяться на території України під дулом пістолета.

"Ви намагаєтеся узаконити псевдореферендуми, які проходили під дулом пістолета, в умовах переслідувань, масових розстрілів і тортур? Поганий шлях", - зазначив Подоляк.

 

 

 

 

 

Теги: #рф #маск #офіс_президента

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