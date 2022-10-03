У Чехії зібрали гроші для купівлі модернізованого танка Т-72 для ЗСУ, до збору коштів долучилися 11 тис. осіб – посол України

Жителі Чеської Республіки успішно зібрали кошти для придбання модернізованого танка Т-72, призначеного для української армії.

Як повідомляє посол України в Чехії Євген Перебийніс, до збору коштів у рамках акції "подарунок для Путіна" приєдналися 11 тис. осіб.

"Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для української армії танк – модернізований T-72 AVANGER", – написав дипломат у твіттері в понеділок.

За його словами, танку дали ім'я Томаш. "33 млн крон (понад $1,3 млн) через ініціативу "Подарунок для Путіна" зібрали понад 11 тис. людей", - підсумував Перебийніс.