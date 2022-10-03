Конституційний Суд України наполягає на припиненні членства КС РФ у Всесвітній конференції конституційного правосуддя

Конституційний Суд України наполягає на припиненні членства Конституційного Суду РФ у Всесвітній конференції конституційного правосуддя з урахуванням підтримки анексії українських територій, повідомляє КС.

"У понеділок, 3 жовтня, виконувач обов’язків голови Конституційного Суду України Сергій Головатий надіслав до членів Всесвітньої конференції конституційного правосуддя (ВККП) та учасників 5-го Конгресу ВККП звернення із закликом припинити членство КС Росії в цій всесвітній організації", - йдеться у повідомленні, розміщеному у понеділок на сайті.

У повідомленні наголошується, що "КС Росії вкотре грубо порушив принципи, на яких засновано ВККП, знову схваливши спробу анексії українських територій".

"2 жовтня 2022 року Конституційний Суд Російської Федерації, у той самий спосіб, що й у випадку незаконної анексії українського Криму Росією 2014 року, офіційно визнав законною проголошену Путіним анексію деяких інших частин території України, зокрема Херсонської та Запорізької областей. Своєю дією Конституційний Суд Російської Федерації продовжує сприяти жорстокій війні", - йдеться у тексті листа Головатого.

У зверненні в. о. голови КС України наголошується: "Від імені Конституційного Суду України та особисто звертаюся до всіх вас із проханням ужити всіх можливих заходів, щоб членство Конституційного Суду Російської Федерації, який своїми діями офіційно підтримує злочинну владу Путіна та ухвалює рішення, що суперечать загальновизнаним принципам міжнародного права, у Всесвітній конференції конституційного правосуддя було припинено".