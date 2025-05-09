Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, вчиненої Росією проти України, є підтвердженням того, що міжнародне право стоїть вище за право сили.

"Сьогодні міжнародна Коаліція держав зробила історичний крок - офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Це більше ніж політична заява - це підтвердження того, що міжнародне право стоїть вище за право сили", - написав він в телеграмі в ніч на суботу.

Він зазначив, що це рішення має глобальне значення. Воно повертає справедливість як ключову умову безпеки. Адже безкарність породжує нову агресію. А покарання - зупиняє її, наголосив він.

"Ми щиро вдячні кожній країні, яка стала на бік справедливості. Це не лише підтримка України - це внесок у світ, де кордони шанують, народи захищають, а мир має юридичну основу", - підкреслив Єрмак.

Керівник Офісу президента додав, що Україна не зупиниться, доки не буде встановлена правда. "Ми продовжуємо рух вперед. Бо лише через справедливість можливий мир - справжній, стійкий і довговічний. І сьогодні світ чітко заявив: саме такого миру він прагне для України", - резюмував він.

Як повідомлялося, Європейський союз у п'ятницю прийняв політичне рішення щодо створення трибуналу з воєнних злочинів агресії, вчинених РФ в Україні.

Трибунал буде створений, коли Україна з Радою Європи підпише угоду і ратифікує її. Для повноцінної роботи трибуналу потрібні також угоди про співробітництво. Нідерланди окремо підписуватимуть угоду про створення штаб-квартири (host state agreement), оскільки фізично трибунал буде розташований в Гаазі – світовій столиці міжнародного права.

Слідчі процеси Спецтрибуналу щодо злочину агресії, вчиненої Росією проти України, мають розпочатися у 2026 році.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6197