Інтерфакс-Україна
Події
23:36 09.05.2025

Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява

2 хв читати

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, вчиненої Росією проти України, є підтвердженням того, що міжнародне право стоїть вище за право сили.

"Сьогодні міжнародна Коаліція держав зробила історичний крок - офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Це більше ніж політична заява - це підтвердження того, що міжнародне право стоїть вище за право сили", - написав він в телеграмі в ніч на суботу.

Він зазначив, що це рішення має глобальне значення. Воно повертає справедливість як ключову умову безпеки. Адже безкарність породжує нову агресію. А покарання - зупиняє її, наголосив він.

"Ми щиро вдячні кожній країні, яка стала на бік справедливості. Це не лише підтримка України - це внесок у світ, де кордони шанують, народи захищають, а мир має юридичну основу", - підкреслив Єрмак.

Керівник Офісу президента додав, що Україна не зупиниться, доки не буде встановлена правда. "Ми продовжуємо рух вперед. Бо лише через справедливість можливий мир - справжній, стійкий і довговічний. І сьогодні світ чітко заявив: саме такого миру він прагне для України", - резюмував він.

Як повідомлялося, Європейський союз у п'ятницю прийняв політичне рішення щодо створення трибуналу з воєнних злочинів агресії, вчинених РФ в Україні.

Трибунал буде створений, коли Україна з Радою Європи підпише угоду і ратифікує її. Для повноцінної роботи трибуналу потрібні також угоди про співробітництво. Нідерланди окремо підписуватимуть угоду про створення штаб-квартири (host state agreement), оскільки фізично трибунал буде розташований в Гаазі – світовій столиці міжнародного права.

Слідчі процеси Спецтрибуналу щодо злочину агресії, вчиненої Росією проти України, мають розпочатися у 2026 році.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6197

Теги: #єрмак #правосуддя #спецтрибунал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 09.05.2025
Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

16:25 09.05.2025
Слідчі процеси спецтрибуналу мають розпочатися у 2026 році - Каллас

Слідчі процеси спецтрибуналу мають розпочатися у 2026 році - Каллас

15:45 09.05.2025
Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

15:39 09.05.2025
Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

15:36 09.05.2025
Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

20:03 07.05.2025
Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню – Єрмак

Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню – Єрмак

14:50 07.05.2025
Єрмак: потрібно посилити координацію розслідування воєнних злочинів, впровадити єдині стандарти підтримки постраждалих

Єрмак: потрібно посилити координацію розслідування воєнних злочинів, впровадити єдині стандарти підтримки постраждалих

18:48 06.05.2025
Єрмак привітав тимчасову повірену у справах США в Україні з початком дипмісії

Єрмак привітав тимчасову повірену у справах США в Україні з початком дипмісії

18:20 02.05.2025
Єрмак обговорив з радником прем'єра Великої Британії посилення санкцій проти РФ

Єрмак обговорив з радником прем'єра Великої Британії посилення санкцій проти РФ

11:38 30.04.2025
Єрмак наголосив на необхідності моніторингу логістики для запобігання використання РФ критичних компонентів у військових цілях

Єрмак наголосив на необхідності моніторингу логістики для запобігання використання РФ критичних компонентів у військових цілях

ВАЖЛИВЕ

Єрмак обговорив з Рубіо припинення вогню та перспективи мирного врегулювання

Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

ОСТАННЄ

ЄС спрямував €1 мільярд з надприбутків від російських активів на оборонну промисловість України - Умєров

Український павільон DAKH: Vernacular Hardcore відкрився на Biennale Architettura 2025 у Венеції

Умєров обговорив на зустрічі із делегацією Міноборони ФРН посилення системи ППО та перспективи співробітництва у сфері ОПК

На фронті від початку доби відбулось 162 зіткнення - Генштаб

Насіров вийшов з-під варти під внесену за нього заставу в 40 млн грн - ЗМІ

За дві доби "перемир'я" РФ не припинила обстрілювати Сумщину, загинули троє цивільних та семеро поранені - ОВА

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

Посольство США попереджає про загрозу значної повітряної атаки

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

Єрмак обговорив з Рубіо припинення вогню та перспективи мирного врегулювання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА