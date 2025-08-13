Інтерфакс-Україна
Події
22:38 13.08.2025

Посли держав G7 позитивно відгукнулися на призначення Кушніра до ВККС

1 хв читати

Група послів країн G7 позитивно відреагувала на призначення Ігоря Кушніра членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це йдеться у пості G7AmbReformUA на платформі X в середу.

"Призначення Ігоря Кушніра на посаду в ВККС є позитивним кроком у напрямку залучення висококваліфікованих суддів та підвищення довіри до судової влади. Прозорий процес відбору за участю міжнародних експертів є ще одним позитивним кроком на шляху України до євроатлантичної інтеграції та ключовим фактором для подальшого розвитку", - йдеться у заяві дипломатів на X.

Як повідомлялося, Вища Рада правосуддя (ВРП) призначила 12 серпня на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) суддю Верховного суду у відставці Ігоря Кушніра.

Джерело: https://x.com/G7AmbReformUA/status/1955574302151238082

Теги: #оцінка #призначення #правосуддя #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:04 13.08.2025
Кошта: ЄС має намір тісно співпрацювати з США задля миру, а припинення вогню – необхідний крок до переговорів

Кошта: ЄС має намір тісно співпрацювати з США задля миру, а припинення вогню – необхідний крок до переговорів

11:00 12.08.2025
Україна готова стати майданчиком для Платформи з прогресивного розвитку МГП - Сибіга

Україна готова стати майданчиком для Платформи з прогресивного розвитку МГП - Сибіга

19:48 06.08.2025
Трамп: JPMorgan Chase і Bank of America відмовлялися мене обслуговувати

Трамп: JPMorgan Chase і Bank of America відмовлялися мене обслуговувати

19:44 06.08.2025
Працівник ОП Брусенко змінив Роднянського у наглядовій раді Ощадбанку як представника держави

Працівник ОП Брусенко змінив Роднянського у наглядовій раді Ощадбанку як представника держави

15:52 06.08.2025
Посли G7 в Україні: Призначення директора БЕБ сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні

Посли G7 в Україні: Призначення директора БЕБ сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні

14:02 06.08.2025
Кабмін призначив Карташова заступником міністра економіки, Кірієнко - заступником міністра соцполітики

Кабмін призначив Карташова заступником міністра економіки, Кірієнко - заступником міністра соцполітики

14:00 06.08.2025
Кабмін призначив Білоуса і Кравченко заступниками міністра юстиції

Кабмін призначив Білоуса і Кравченко заступниками міністра юстиції

15:51 04.08.2025
Кабмін призначив Новікова в.о. директора ДП "Гарантований покупець"

Кабмін призначив Новікова в.о. директора ДП "Гарантований покупець"

17:13 03.08.2025
Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України

Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України

20:08 01.08.2025
У Мінекономіки з’явиться заступник міністра з водних ресурсів та зрошення

У Мінекономіки з’явиться заступник міністра з водних ресурсів та зрошення

ВАЖЛИВЕ

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

ОСТАННЄ

Уряд вносить в Раду на ратифікацію Угоди про вільну торгівлю із Туреччиною та про Всеосяжне економпартнерство з ОАЕ

Трамп має намір стимулювати Путіна до миру, запропонувавши угоду по копалинам на Алясці – ЗМІ

Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України

Зеленський: Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни

У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

Зустріч "Коаліції охочих" продемонструвала високий рівень єдності - Схофф

На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ударів ворожих дронів

Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі провалу зустрічі на Алясці

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА