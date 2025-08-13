Посли держав G7 позитивно відгукнулися на призначення Кушніра до ВККС

Група послів країн G7 позитивно відреагувала на призначення Ігоря Кушніра членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це йдеться у пості G7AmbReformUA на платформі X в середу.

"Призначення Ігоря Кушніра на посаду в ВККС є позитивним кроком у напрямку залучення висококваліфікованих суддів та підвищення довіри до судової влади. Прозорий процес відбору за участю міжнародних експертів є ще одним позитивним кроком на шляху України до євроатлантичної інтеграції та ключовим фактором для подальшого розвитку", - йдеться у заяві дипломатів на X.

Як повідомлялося, Вища Рада правосуддя (ВРП) призначила 12 серпня на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) суддю Верховного суду у відставці Ігоря Кушніра.

Джерело: https://x.com/G7AmbReformUA/status/1955574302151238082