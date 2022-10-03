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14:16 03.10.2022

За попередніми даними, евакуаційну колону поблизу Курилівки на Харківщині було розстріляно з кулемета - Синєгубов

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За попередніми даними, евакуаційну колону поблизу Курилівки на Харківщині було розстріляно з кулемета - Синєгубов

За попередніми даними, евакуаційну колону, яку розстріляли російські військові поблизу с. Курилівка (Харківська обл.) 25 вересня, організував місцевий перевізник, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За дуже попередньою інформацією правоохоронних органів, цей виїзд був організований місцевим перевізником за великі гроші. Одне місце, за нашими даними, коштувало близько 6 тис. грн... Колону розстріляли з кулемета, який було встановлено на БТР. Після цього, щоб приховати сліди свого злочину, росіяни підпалили залишки цих автомобілів", - сказав Синєгубов в ефірі телеканалу "1+1".

За його словами, наразі відбуваються судово-медичні експертизи, щоб ідентифікувати загиблих унаслідок розстрілу колони та встановити причину їх смерті.

Синєгубов також повідомив, що за наявними даними, перевізника, який організував виїзд колони, також розстріляли.

"Цього перевізника, за нашими даними, розстріляли наступного дня. Це був або самосуд родичів загиблих людей, або росіян, оскільки та частина Куп'янська на той момент ще була окупована", - сказав Синєгубов.

Як повідомлялося, 1 жовтня поблизу с. Курилівка, у так званій сірій зоні між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом у Харківській області було знайдено цивільну евакуаційну колону з шести старих легковиків та однієї вантажівки "ГАЗель", яка була розстріляна окупантами 25 вересня. Внаслідок обстрілу загинули 24 особи, зокрема 13 дітей та вагітна жінка.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Його розслідує СБУ під процесуальним керівництвом Харківської облпрокуратури.

Теги: #розстріл #харківська_область #колона

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