НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Сили територіальної оборони ЗСУ"

Національний банк України (НБУ) ввів в обіг пам'ятну монету "Сили територіальної оборони Збройних сил України" номіналом 10 грн.

Згідно з повідомленням, тираж монети - 10 млн штук, зокрема 500 тис. - сувенірна продукція у вигляді роликів по 40 монет.

На аверсі монети зображений герб України, номінал і рік, на реверсі – дві стилізовані фігури військових, а також логотип і гасло Сил тероборони ЗСУ.

Над створенням монети працювали Вадим Балановський, Володимир Дем'яненко та Роман Чайковський.

Зазначається, що реалізація монет не здійснюватиметься – НБУ передасть їх банкам для видачі клієнтам як звичайних монет номіналом 10 грн.