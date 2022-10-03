Події

13:52 03.10.2022

НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Сили територіальної оборони ЗСУ"

1 хв читати

Національний банк України (НБУ) ввів в обіг пам'ятну монету "Сили територіальної оборони Збройних сил України" номіналом 10 грн.

Згідно з повідомленням, тираж монети - 10 млн штук, зокрема 500 тис. - сувенірна продукція у вигляді роликів по 40 монет.

На аверсі монети зображений герб України, номінал і рік, на реверсі – дві стилізовані фігури військових, а також логотип і гасло Сил тероборони ЗСУ.

Над створенням монети працювали Вадим Балановський, Володимир Дем'яненко та Роман Чайковський.

Зазначається, що реалізація монет не здійснюватиметься – НБУ передасть їх банкам для видачі клієнтам як звичайних монет номіналом 10 грн.

Теги: #нбу #монети #тероборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 03.10.2022
НБУ 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків

НБУ 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків

08:03 01.10.2022
НБУ 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків

НБУ 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків

11:06 30.09.2022
НБУ опрацьовує можливість збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти на депозит

НБУ опрацьовує можливість збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти на депозит

10:22 30.09.2022
Підстав для здійснення нової курсової корекції немає – заступник голови НБУ

Підстав для здійснення нової курсової корекції немає – заступник голови НБУ

10:00 30.09.2022
Підстав для здійснення нової курсової корекції наразі немає – заступник голови НБУ Гелетій

Підстав для здійснення нової курсової корекції наразі немає – заступник голови НБУ Гелетій

18:40 22.09.2022
НБУ вважає останні коливання на готівковому валютному ринку тимчасовими, пояснює їх психологічним фактором та окремими спекулянтами

НБУ вважає останні коливання на готівковому валютному ринку тимчасовими, пояснює їх психологічним фактором та окремими спекулянтами

13:24 19.09.2022
Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

21:29 16.09.2022
Чистий продаж НБУ минулого тижня зріс до $510,7 млн

Чистий продаж НБУ минулого тижня зріс до $510,7 млн

19:57 15.09.2022
Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів – глава Мінфіну

Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів – глава Мінфіну

14:15 08.09.2022
Міжнародних резервів достатньо для фіксації курсу гривні на поточному рівні – НБУ

Міжнародних резервів достатньо для фіксації курсу гривні на поточному рівні – НБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За попередніми даними, евакуаційну колону поблизу Курилівки на Харківщині було розстріляно з кулемета - Синєгубов

Київська влада закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

Українські військові вражають вогнем артилерії підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній

Більшість українців заявляють про готовність до можливих проблем з опаленням узимку

ОСТАННЄ

Сапери ДСНС будуть розміновувати деокуповані території на Харківщині за допомогою роботизованого комплексу, нового помічника прозвали Бобер

За попередніми даними, евакуаційну колону поблизу Курилівки на Харківщині було розстріляно з кулемета - Синєгубов

В Одесі затримали російського агента, який розвідував місця дислокації ЗСУ

Литва висилає з країни тимчасового повіреного у справах Росії

У судді Львова є російське громадянство, буде вирішено питання усунення його з посади голови Касаційного госпсуду - Верховний Суд

Кожен випадок надання дозволу на виїзд студента на навчання за кордон необхідно розглядати окремо - Шкарлет

Київська влада закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

У Москві стверджують, що "ДНР" та "ЛНР" увійдуть до складу Росії у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей продовжиться "обговорення з населенням"

Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили шведському науковцю Сванте Паабо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА