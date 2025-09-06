Максим з позивним "Замок" - командир взводу безпілотних комплексів історія звичайної людини

120 окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних Сил України (120 Обр ТрО) сформована у місті Вінниця 10 липня 2018 року.

Батальйони бригади виконували бойові завдання на всіх ключових напрямках, зокрема: на напрямку м.Бахмут; Часів Яр, н.п. Ягідне, н.п. Охримівка, н.п. Мала Вовча, н.п. Хрипуни, а також н.п. Авдіївка. н.п. Курахове та н.п. Піски, м. Вугледар н.п. Павлівка; на Ізюмському напрямку н.п. Долина, та м.Соледар.

Максим з позивним "Замок" - командир взводу безпілотних комплексів у одному з підрозділів 120 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Потрапив у військо як доброволець: "Включив телевізор - там уже вони майже під Києвом. Я так прикинув, що до цієї Вінниці – майже нічого залишилося, треба йти. Все, і ввечері поїхав до ТЦК. Прийшов, кажу, я ніде не воював, в армії не служив. Кажу, строкової служби немає, але якщо я вам стану в пригоді, то забирайте. Вони подивились на мене, кажуть, підеш", - розповідає військовослужбовець.

У перші вечори повномасштабного вторгнення Максим зробив підвал для укриття своєї сім’ї, облаштував його: поставив ліжка, провів опалення, світло. І сказав своєму синові Дані: "Ти за мужика лишаєшся, контролюєш. Тільки десь щось чуєш, зразу в погріб. На тобі вся відповідальність".

Тоді батальйон, де проходив службу "Замок" тільки формувався: "Нас розкидали по блокпостах на початку, потім вже доформовувалися, і тоді вже ми виїхали на виконання".

Тут вже Максим отримав свій позивний. Він розповідає: "В нас є такий позивний "Кіт", Рома звати. Коли нас вивезли на блокпости, я попав з ним в одну групу, він був старший блокпоста. І він каже: "А ти будеш замом. І все так, замок, ну бо заступник, зам, замок, так щось воно вліпилося".