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12:52 03.10.2022

Українські військові вражають вогнем артилерії підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній

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Українські військові вражають вогнем артилерії підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній

Українські військові вражають вогнем артилерії російські підрозділи, які намагаються закріпитися у Кремінній після виходу з Лиману, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Частина з них (російських військових - ІФ-У) фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла вийти певними колонами або малими групами. Наразі якась частина з них намагається займати оборону в Кремінній. Відповідно, наші підрозділи продовжують там роботу (тому що їх залишки - по лісах) щодо стабілізації ситуації, вилову залишків окупантів, розмінування... Дуже сильно замінована територія, багато мін різного типу, розтяжок, так званих пелюсток... Також наші підрозділи взяли вже село Торське дорогою до Кремінної і вражають вогнем артилерії підрозділи противника, які намагаються закріпитися у Кремінній та побудувати оборону", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в неділю.

За словами речника, подолавши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватове, Рубіжне і далі зможуть деокупувати Луганську область.

"А за ними - Сєвєродонецьк і Лисичанськ, якими вони (росіяни - ІФ-У) так вихвалялися влітку, що вони його з неймовірною міццю взяли. Завдяки шаленій сталевій волі наших захисників там тоді вдалося вимотати противника і планово відступити від Лисичанська, побудувати грамотно оборону, відповідно, підготуватися до контрнаступу", - розповів Череватий.

Теги: #зсу #кремінна

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