Події

10:56 03.10.2022

Церемонія прощання з полковником Матюшенком, який командував "Привидами Києва", відбудеться в понеділок у Бучі

1 хв читати
Церемонія прощання з полковником Матюшенком, який командував "Привидами Києва", відбудеться в понеділок у Бучі

Церемонія прощання із загиблим у небі над Чорним морем полковником ЗСУ Михайлом Матюшенком, який командував "Привидами Києва", відбудеться в понеділок у Бучі, повідомив мер міста Анатолій Федорук.

"Під час виконання бойового завдання у повітряному бою героїчно загинув, захищаючи небо країни, полковник Збройних сил України Матюшенко Михайло Юрійович (08.01.1961-26.06.2022). Він був із Бучі й загинув у небі над Чорним морем", - написав Федорук у фейсбуці.

За його словами, Матюшенко (позивний "Дід") очолював "Привидів Києва" і передавав молодому поколінню льотчиків свій "безцінний досвід".

"Згодом він прийняв рішення посилити південний і східний фронти: "Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція. Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали. Сьогодні він їде додому, в Бучу", - зазначив мер.

Він уточнив, що прощання з полковником відбудеться в понеділок о 14:00 на Алеї Героїв у Бучі – на цвинтарі на вулиці Депутатській, 1.

"Давайте гідно зустрінемо та проведемо в останню путь захисника, який віддав своє життя за нас і за Україну", - підсумував Федорук.

 

Теги: #буча #полковник #прощання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:24 23.09.2022
Скеровано до суду справу з обвинувачення 10 російських військовослужбовців, які катували жителів Бучі

Скеровано до суду справу з обвинувачення 10 російських військовослужбовців, які катували жителів Бучі

16:36 20.09.2022
Щонайменше 250 тис. осіб змогли взяти участь у громадській церемонії прощання з британською королевою Єлизаветою II

Щонайменше 250 тис. осіб змогли взяти участь у громадській церемонії прощання з британською королевою Єлизаветою II

13:03 20.09.2022
У лісі Бучанської громади знайшли тіла ще двох закатованих російськими окупантами чоловіків - поліція

У лісі Бучанської громади знайшли тіла ще двох закатованих російськими окупантами чоловіків - поліція

05:54 17.09.2022
Росія повторила в Ізюмі те, що зробила у Бучі

Росія повторила в Ізюмі те, що зробила у Бучі

12:47 16.09.2022
У чергу на прощання з королевою Єлизаветою II тимчасово припинили приймати людей

У чергу на прощання з королевою Єлизаветою II тимчасово припинили приймати людей

07:38 13.09.2022
В Единбургу відбулася служба подяки Єлизаветі II, піддані прощаються з королевою біля її труни

В Единбургу відбулася служба подяки Єлизаветі II, піддані прощаються з королевою біля її труни

22:12 08.09.2022
У Великій Британії очікуються як мінімум десять днів жалоби у зв'язку зі смертю Єлизавети II

У Великій Британії очікуються як мінімум десять днів жалоби у зв'язку зі смертю Єлизавети II

16:30 17.08.2022
Медгрупа Adonis відкрила центр реабілітації та фізіотерапії в Бучі

Медгрупа Adonis відкрила центр реабілітації та фізіотерапії в Бучі

18:54 08.08.2022
У Бучанській громаді на сьогодні виявлено тіла 419 убитих людей - міськрада

У Бучанській громаді на сьогодні виявлено тіла 419 убитих людей - міськрада

12:25 02.08.2022
Глава МЗС Польщі та генсек ОБСЄ відвідали Бучу

Глава МЗС Польщі та генсек ОБСЄ відвідали Бучу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київська влада закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

Українські військові вражають вогнем артилерії підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній

Більшість українців заявляють про готовність до можливих проблем з опаленням узимку

Унаслідок обстрілу Запоріжжя окупантами пошкоджено інфраструктурний об'єкт, два навчальні заклади, медзаклад і сім багатоквартирних будинків

ОСТАННЄ

Київська влада закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

У Москві стверджують, що "ДНР" та "ЛНР" увійдуть до складу Росії у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей продовжиться "обговорення з населенням"

Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили шведському науковцю Сванте Паабо

Українські військові вражають вогнем артилерії підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній

На Київщині триває ліквідація наслідків учорашньої негоди, 23 населені пункти залишаються повністю знеструмленими, ще 7 знеструмлені частково

В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі дощі

Більшість українців заявляють про готовність до можливих проблем з опаленням узимку

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ

Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА