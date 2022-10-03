Церемонія прощання з полковником Матюшенком, який командував "Привидами Києва", відбудеться в понеділок у Бучі

Церемонія прощання із загиблим у небі над Чорним морем полковником ЗСУ Михайлом Матюшенком, який командував "Привидами Києва", відбудеться в понеділок у Бучі, повідомив мер міста Анатолій Федорук.

"Під час виконання бойового завдання у повітряному бою героїчно загинув, захищаючи небо країни, полковник Збройних сил України Матюшенко Михайло Юрійович (08.01.1961-26.06.2022). Він був із Бучі й загинув у небі над Чорним морем", - написав Федорук у фейсбуці.

За його словами, Матюшенко (позивний "Дід") очолював "Привидів Києва" і передавав молодому поколінню льотчиків свій "безцінний досвід".

"Згодом він прийняв рішення посилити південний і східний фронти: "Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція. Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали. Сьогодні він їде додому, в Бучу", - зазначив мер.

Він уточнив, що прощання з полковником відбудеться в понеділок о 14:00 на Алеї Героїв у Бучі – на цвинтарі на вулиці Депутатській, 1.

"Давайте гідно зустрінемо та проведемо в останню путь захисника, який віддав своє життя за нас і за Україну", - підсумував Федорук.