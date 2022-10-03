Події

08:48 03.10.2022

У результаті агресії РФ в Україні кількість загиблих дітей зросла до 416

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У результаті агресії РФ в Україні кількість загиблих дітей зросла до 416

Станом на ранок понеділка, 3 жовтня, кількість дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні, зросла до 416, поранено – 784, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 3 жовтня 2022 року понад 1200 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 416 дітей загинули та понад 784 дістали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 403, Харківській – 249, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 50, Дніпропетровській – 29.

Стало відомо про загибель 30 вересня на Донеччині дитини внаслідок осколкового поранення.

Стало відомо, що 23 березня внаслідок обстрілу ворогом Ізюмського району Харківської області загинули троє дітей віком від 13 до 14 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 навчальні заклади. Із них 295 зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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