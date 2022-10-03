Кількість випадків COVID-19 у світі досягла 618 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок понеділка досягла 618 млн 47 тис. 142, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 546 тис. 816 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Бразилія, Франція та Німеччина.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження відповідно склала:

США - 96 млн 397 тис. 885 та 1 млн 59 тис. 605.

Індія - 44 млн 594 тис. 487 та 528 тис. 673.

Франція - 35 млн 608 тис. 285 та 156 тис. 152.

Бразилія - 34 млн 672 тис. 524 та 686 тис. 36.

Німеччина - 33 млн 386 тис. 229 та 150 тис. 64.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети на ранок понеділка становив 840,4. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 238 осіб, в Індії 375, Бразилії – 3 тис. 178, Франції – 2 тис. 365, Німеччині – 1 тис. 778.