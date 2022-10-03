Події

08:40 03.10.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі досягла 618 млн

1 хв читати
Кількість випадків COVID-19 у світі досягла 618 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок понеділка досягла 618 млн 47 тис. 142, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 546 тис. 816 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Бразилія, Франція та Німеччина.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження відповідно склала:

США - 96 млн 397 тис. 885 та 1 млн 59 тис. 605.

Індія - 44 млн 594 тис. 487 та 528 тис. 673.

Франція - 35 млн 608 тис. 285 та 156 тис. 152.

Бразилія - 34 млн 672 тис. 524 та 686 тис. 36.

Німеччина - 33 млн 386 тис. 229 та 150 тис. 64.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети на ранок понеділка становив 840,4. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 238 осіб, в Індії 375, Бразилії – 3 тис. 178, Франції – 2 тис. 365, Німеччині – 1 тис. 778.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 02.10.2022
Мікрогранти на 50 млн грн у шостій хвилі програми "Власна справа" отримають 211 підприємців

Мікрогранти на 50 млн грн у шостій хвилі програми "Власна справа" отримають 211 підприємців

20:22 01.10.2022
Експорт у рамках "зернової ініціативи" досяг 5,7 млн тонн

Експорт у рамках "зернової ініціативи" досяг 5,7 млн тонн

08:53 30.09.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 617 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 617 млн

08:43 28.09.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 616 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 616 млн

08:52 27.09.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 615,5 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 615,5 млн

19:09 26.09.2022
Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

18:54 26.09.2022
Спалах COVID-19 уже розпочався, побачимо зростання захворюваності – голова НТГЕІ

Спалах COVID-19 уже розпочався, побачимо зростання захворюваності – голова НТГЕІ

21:16 23.09.2022
Деякі країни ЄС пропонують у рамках санкцій проти РФ відключити Газпромбанк від SWIFT - ЗМІ

Деякі країни ЄС пропонують у рамках санкцій проти РФ відключити Газпромбанк від SWIFT - ЗМІ

09:24 20.09.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 612 млн - університет Гопкінса

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 612 млн - університет Гопкінса

17:01 19.09.2022
Україна дозволила другу бустерну дозу від COVID-19 усім охочим

Україна дозволила другу бустерну дозу від COVID-19 усім охочим

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено

Українські військові звільнили Торське на Донеччині

Зеленський назвав потужною заяву дев'яти країн НАТО щодо підтримки вступу України до Альянсу

Проєкт будівництва нового флоту для України буде реалізовано – Зеленський

ОСТАННЄ

За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 858 воєнних злочинів

У результаті агресії РФ в Україні кількість загиблих дітей зросла до 416

Уночі супротивник обстріляв Нікопольський та Криворізький райони, вранці – Дніпровський

Одна людина загинула та вісім було поранено внаслідок обстрілів Донецької області за добу

Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено

П'ять суден доставлять до Іспанії, Італії та Тунісу кукурудзу та пшеницю в рамках стамбульської зернової угоди

Перша леді провела зустрічі з першою леді Туреччини, Вселенським Патріархом Варфоломієм та взяла участь у церемонії спуску на воду корвета "Гетьман Іван Мазепа"

На південному напрямку ЗС України знищили 40 окупантів, 9 одиниць техніки та ударний вертоліт Ка-52

Окупанти обстріляли Юнаківську та Хотинську громади на Сумщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА