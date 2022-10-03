Зеленський назвав потужною заяву дев'яти країн НАТО щодо підтримки вступу України до Альянсу

Президент України Володимир Зеленський назвав "потужною" спільну заяву дев'яти країн НАТО, які підтримали вступ до Альянсу України.

"Потужну спільну заяву маємо сьогодні від лідерів дев'яти держав НАТО: Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини", - зазначив він.

"Вони засудили російські ескалаційні кроки та, що дуже важливо, підтримали наше прагнення стати повноправним членом НАТО. У цьому напряму і рухаємося. Впевнений, і цей наш проєкт ми реалізуємо", - наголосив Зеленський.