Події

06:59 03.10.2022

Проєкт будівництва нового флоту для України буде реалізовано – Зеленський

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Проєкт будівництва нового флоту для України буде реалізовано – Зеленський

Немає жодної причини, щоб зірвався проєкт будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі заплановані плани, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.

Відзначивши спуск на воду в неділю в Туреччині корвета "Гетьман Мазепа", Зеленський назвав символічним, що він отримав саме таке ім'я. "Незважаючи на століття російської брехливої пропаганди, історична правда і справедливість все одно перемагають", - сказав він.

"І немає жодної причини, щоб зірвався наш проєкт будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо усі намічені плани. Наша мета – це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування та будівництва кораблів", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що відвідування головою Офісу президента Андрія Єрмака компанії "Baykar" - не символічне. "Ми готуємося до створення в Україні навчального центру та заводу компанії "Байкар", а також спільного виробництва авіадвигунів. Обов'язково реалізуємо ці проєкти", - сказав Зеленський.

"Україна завжди була і стане одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості. І я пишаюся, що можу сказати ці слова абсолютно впевнено та обґрунтовано за підсумками вже 221-го дня повномасштабної війни Росії проти нашої держави", - наголосив він.

 

 

Теги: #флот #україна #будівництво

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