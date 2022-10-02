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19:51 02.10.2022

Макрон - Зеленському: Франція допоможе Україні відновити свою цілісність

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Макрон - Зеленському: Франція допоможе Україні відновити свою цілісність

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, у якій підтвердив твердий осуд Парижем незаконної анексії Росією окупованих районів України, повідомляє італійський телеканал "Rai News 24" із посиланням на джерело.

Макрон "підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити повний територіальний суверенітет і цілісність та працювати зі своїми європейськими партнерами з урахуванням нових санкцій", - сказали в адміністрації глави Французької держави.

Глави держав обговорили ситуацію у Запоріжжі, президент Франції засудив арешт російськими окупантами директора Запорізької атомної електростанції. Зеленський і Макрон наголосили на "нагальній необхідності у найкоротші терміни дозволити ротацію українського персоналу, який забезпечує роботу та безпеку електростанцій", додали в Єлисейському палаці.

У свою чергу, як повідомляє пресслужба президента України, Зеленський подякував Макрону за рішуче засудження незаконних референдумів у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях та спроби незаконної анексії Росією цих територій України. Співрозмовники погодилися з необхідністю жорсткої консолідованої реакції світової спільноти на цей черговий злочин РФ, зокрема шляхом посилення тиску на санкції.

Окрім того, лідери обговорили ситуацію на фронті та нові успіхи Збройних сил України у звільненні українських територій.

Зеленський наголосив на важливості посилення оборонної підтримки України з боку Франції та відзначив важливу особисту роль у цьому Макрона.

Згадуючи тему ядерного шантажу світу Росією, президенти України та Франції обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС і вкотре наголосили на необхідності її негайної демілітаризації. Сторони особливо звернули увагу на протиправне затримання російською окупаційною владою генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова та закликали до його звільнення.

У контексті необхідності гарантування безпеки України Володимир Зеленський торкнувся питання поданої нашою державою заявки на членство в НАТО.

Лідери обговорили проведення наступного тижня у Празі саміту Європейської політичної спільноти та неформального засідання Європейської Ради, які стануть можливістю спільної оцінки чергових актів російської агресії та вироблення відповідних рішень.

 

 

Теги: #україна #франція #президенти

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