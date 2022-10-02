Події

14:50 02.10.2022

Маляр: за час повномасштабної війни проведено 24 обміни полоненими, 808 українських захисників врятовано з російського полону

1 хв читати
Маляр: за час повномасштабної війни проведено 24 обміни полоненими, 808 українських захисників врятовано з російського полону

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що з початку повномасштабної війни між Україною і Росією було проведено 24 обміни полоненими, внаслідок чого 808 українських захисників були врятовані з російського полону.

"Станом на сьогодні вже проведено 24 обміни, 808 осіб повернуто з російського полону", - написала Маляр в телеграм-каналі в неділю.

Вона зазначила, що координаційний штаб з поводження з військовополоненими, який об'єднує більше ніж 10 державних установ і організацій і діє на базі ГУР Міноборони України, вже провів 380 особистих прийомів – людей, які шукали своїх безвісти зниклих родичів, і понад 3000 консультацій по телефону.

"Також штаб опрацював понад 6000 запитів про статус особи. Це запити родичів, які шукають своїх безвісти зниклих членів сімей-військовослужбовців", - додала вона.

Записатися на прийом у штабі можна за телефоном +38 (044) 425 12 09, консультаційна лінія штабу - +38 (095) 412 74 24.

 

Теги: #міноборони #полонені #обмін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:03 01.10.2022
НБУ 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків

НБУ 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків

11:30 29.09.2022
Рано в Україні з'явилися люди, які вступили до партії тих, хто закінчив війну

Рано в Україні з'явилися люди, які вступили до партії тих, хто закінчив війну

11:22 29.09.2022
Зимова форма до 15 жовтня надійде до бойових підрозділів - Резніков

Зимова форма до 15 жовтня надійде до бойових підрозділів - Резніков

11:12 29.09.2022
Ми вже вирішуємо проблему іранських безпілотників - Резніков

Ми вже вирішуємо проблему іранських безпілотників - Резніков

10:56 29.09.2022
Відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення - Резніков

Відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення - Резніков

10:42 29.09.2022
Ядерні ризики існують, але стан російського ядерного потенціалу викликає запитання - Резніков

Ядерні ризики існують, але стан російського ядерного потенціалу викликає запитання - Резніков

10:38 29.09.2022
HIMARS та "155-й калібр" продовжуватимуть деокуповувати наші землі - Резніков

HIMARS та "155-й калібр" продовжуватимуть деокуповувати наші землі - Резніков

18:58 28.09.2022
Україна та Росія продовжують переговори про обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх" - Буданов

Україна та Росія продовжують переговори про обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх" - Буданов

18:47 27.09.2022
У полоні перебувають близько 800 азовців, з них понад 40 жінок – Патронатна служба

У полоні перебувають близько 800 азовців, з них понад 40 жінок – Патронатна служба

21:38 22.09.2022
Головне наразі забезпечити повноцінне відновлення звільнених із полону - Монастирський

Головне наразі забезпечити повноцінне відновлення звільнених із полону - Монастирський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони

На Чернігівщині знайшли тіла чотирьох чоловіків та автомобіль, що імовірно вибухнув на міні - К.Тимошенко

"Швидка", що їхала на виклик до Балаклії, підірвалася на міні, водій загинув, фельдшер постраждав - волонтер.

ЗСУ повністю зачистили Лиман від російських окупантів – Зеленський

412 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні - прокуратура

ОСТАННЄ

Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС – розмова Кулеби з Гроссі

Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПУБЛІКУЮТЬ ФОТО БІЙЦІВ ЗСУ В ТОРСЬКОМУ НА СХІД ВІД ЛИМАНУ

У Львівській області вперше в Україні можна подати електронне звернення з сайту ОВА

У БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТНІ ВИБУХИ-ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Прикордонна служба Польщі повідомила про різке зростання спроб нелегального переходу білорусько-польського кордону

Єрмак зустрівся в Туреччині з керівниками компанії Baykar

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ОКУПОВАНОМУ СКАДОВСЬКУ НА ХЕРСОНЩИНІ

В Україну за минулу добу повернулися понад 38 тис. українців, з країни виїхали 42 тис. осіб - МВС

Російські окупанти селяться в лікарнях і житлових будинках в Херсонській області, оскільки вважають, що селитися в адміністративних будівлях для них небезпечно - Хлань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА