Маляр: за час повномасштабної війни проведено 24 обміни полоненими, 808 українських захисників врятовано з російського полону

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що з початку повномасштабної війни між Україною і Росією було проведено 24 обміни полоненими, внаслідок чого 808 українських захисників були врятовані з російського полону.

"Станом на сьогодні вже проведено 24 обміни, 808 осіб повернуто з російського полону", - написала Маляр в телеграм-каналі в неділю.

Вона зазначила, що координаційний штаб з поводження з військовополоненими, який об'єднує більше ніж 10 державних установ і організацій і діє на базі ГУР Міноборони України, вже провів 380 особистих прийомів – людей, які шукали своїх безвісти зниклих родичів, і понад 3000 консультацій по телефону.

"Також штаб опрацював понад 6000 запитів про статус особи. Це запити родичів, які шукають своїх безвісти зниклих членів сімей-військовослужбовців", - додала вона.

Записатися на прийом у штабі можна за телефоном +38 (044) 425 12 09, консультаційна лінія штабу - +38 (095) 412 74 24.