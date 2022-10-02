Вибухотехніки розмінували дамбу на Харківщині, біля неї було виявлено 650 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті

У Харківській області вибухотехніки провели розмінування дамби в с. Великі Проходи Харківської області, слідчі провели огляд місця замінування.

"Біля дамби під час перевірки на наявність вибухівки спеціалісти знайшли 175 кілограм тротилу, 68 противотанкових мін та електродетонатори - загальний тротиловий еквівалент близько 650 кілограмів! За словами співробітників, це неймовірно велика кількість вибухівки. Для розуміння, за оцінками експертів для вибуху труби Північного Потоку було використано 500 кг тротилового еквіваленту", - написав заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вибух усієї виявленої біля дамби вибухівки та вибухових пристроїв призвів би до затоплення цілих сіл і селищ.