На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено пенсіонерку, її госпіталізували – Синєгубов

За минулу добу російські окупаційні війська знову обстрілювали населені пункти Харківської області, розташовані поблизу кордону з РФ і лінії зіткнення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, обстрілювали м. Куп'янськ та населені пункти Куп'янського району, м. Вовчанськ та с.Гатище Чугуївського району. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізована 71-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.