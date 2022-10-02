Події

08:47 02.10.2022

Противник обстріляв Запоріжжя чотирма ракетами С-300, зруйновано промислову інфраструктуру

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Противник обстріляв Запоріжжя чотирма ракетами С-300, зруйновано промислову інфраструктуру

Російські окупанти в ніч на неділю обстріляли Запоріжжя чотирма ракетами С-300, зруйновано промислову інфраструктуру, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"За попередньою інформацією, ворог ударив по обласному центру та передмістю чотирма ракетами С300. У результаті атаки зруйновано промислову інфраструктуру", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Старуха, постраждалих немає.

Також голова ОВА зазначив, що через втрати на фронті окупанти єдиним, чим можуть відповісти - знищувати цивільні об'єкти.

"Ворог приречений. Дотримуємося правил безпеки і віримо у ЗСУ!", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #обстріли

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