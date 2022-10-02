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08:32 02.10.2022

Окупанти продовжують вивозити до РФ дітей-сиріт із окупованої Луганської області

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Окупанти продовжують вивозити до РФ дітей-сиріт із окупованої Луганської області

Російські окупанти продовжують вивозити до РФ дітей-сиріт з окупованої Луганської області, вже близько 106 дітей готують передати під опіку російським сім'ям, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Ще 76 дітей-сиріт вивезено до соціально-реабілітаційних центрів для неповнолітніх рф, розташованих у московській області. Наразі чотири регіони росії мають прийняти їх у складі сімейних груп", - написав він у телеграм-каналі вранці в неділю.

За його словами, загалом ще 104 дитини, які перебувають під наглядом у соціальних установах т.зв. "ЛНР" готуються до передачі під опіку російським сім'ям.

"Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед чоловічого населення, яка щоденно зростає, разом із кількістю загиблих військових. Що буде з цим питанням у так званій "лнр" росіянам байдуже - розуміють, що в Луганській області вони тимчасово", - наголосив Гайдай.

 

 

 

Теги: #діти #вивезення #луганська_область

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