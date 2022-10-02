Події

07:52 02.10.2022

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини з дронів-камікадзе, "Ураганів", "Градів" і важкої артилерії

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Ворог атакував два райони Дніпропетровщини з дронів-камікадзе, "Ураганів", "Градів" і важкої артилерії

Російські війська протягом ночі на неділю завдавали ударів по двох районах Дніпропетровської області з дронів-камікадзе, "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Дрон-камікадзе, "Ураган", "Град" та важка артилерія - цією зброєю ворог всю ніч атакував два райони - Нікопольський та Криворізький", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Резніченка, Нікопольський ворог накрив вогнем з "Ураганів", "Градів" і важкої артилерії.

У самому Нікополі пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді масштаби руйнувань уточнюються.

За словами голови ОВА, обійшлося без загиблих і поранених.

До Кривого Рогу після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе. Влучив у будівлю місцевого ліцею в центрі міста. Зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Її вогнеборці вже приборкали.

Ніхто не постраждав.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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