Події

22:17 01.10.2022

Глави Міноборони України та Німеччини обговорили додаткові інструменти для зміцнення української армії

1 хв читати
Глави Міноборони України та Німеччини обговорили додаткові інструменти для зміцнення української армії

Міністр оборони України Олексій Резніков у суботу обговорив із німецьким колегою Крістін Ламбрехт додаткові інструменти для зміцнення української армії.

"Приймав мою німецьку колегу Крістін Ламбрехт на півдні України. Фрау міністр принесла хороші новини та додаткові інструменти для зміцнення української армії", - написав Резніков у мікроблозі Твіттер у суботу ввечері.

Він наголосив, що сторони обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію.

Крім того, Ламбрехт поспілкувалася з українськими військовими та побачила німецьку зенітну самохідну установку "Гепард" на бойовому чергуванні.

 

 

 

Теги: #україна #оборона #зустріч #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:47 01.10.2022
Проведення трибуналу над рашистами неминуче – Зеленський у річницю закінчення Нюрнберзького трибуналу

Проведення трибуналу над рашистами неминуче – Зеленський у річницю закінчення Нюрнберзького трибуналу

21:22 01.10.2022
Кулеба та Столтенберг домовилися підтримувати діалог щодо заявки України на вступ до НАТО

Кулеба та Столтенберг домовилися підтримувати діалог щодо заявки України на вступ до НАТО

20:55 01.10.2022
Росія приховує кількість втрат о/с російських військ

Росія приховує кількість втрат о/с російських військ

20:28 01.10.2022
Україна подала заявку на членство в НАТО за прискореною процедурою у відповідь на спроби РФ анексувати чотири українські регіони

Україна подала заявку на членство в НАТО за прискореною процедурою у відповідь на спроби РФ анексувати чотири українські регіони

20:14 01.10.2022
РФ нехтує Женевськими конвенціями, майже всі українські військовополонені проходять через м'ясорубку допитів і тортур

РФ нехтує Женевськими конвенціями, майже всі українські військовополонені проходять через м'ясорубку допитів і тортур

19:38 01.10.2022
Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України – Кулеба

Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України – Кулеба

11:28 01.10.2022
Світовий банк додатково виділив Україні $530 млн

Світовий банк додатково виділив Україні $530 млн

07:49 01.10.2022
За добу українські військові знищили 10 окупантів, 9 одиниць техніки

За добу українські військові знищили 10 окупантів, 9 одиниць техніки

07:44 01.10.2022
Житель Куп'янська, який погодився очолити КП з благоустрою в окупаційній адміністрації, постане перед судом

Житель Куп'янська, який погодився очолити КП з благоустрою в окупаційній адміністрації, постане перед судом

07:40 01.10.2022
Радник президента США з національної безпеки: Питання вступу України до НАТО має вирішуватися в інший час

Радник президента США з національної безпеки: Питання вступу України до НАТО має вирішуватися в інший час

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Проведення трибуналу над рашистами неминуче – Зеленський у річницю закінчення Нюрнберзького трибуналу

Зеленський привітав заяву Генсека ООН про порушення Росією цілей і принципів організації

У Лимані Донецької області немає слідів псевдореферендуму

Унаслідок ворожого обстрілу автоколони поблизу Курилівки на Харківщині загинули 24 людини, серед яких 13 дітей і вагітна - СБУ

За уточненими даними, в автоколоні, обстріляній окупантами в Куп'янському районі Харківщини, загинули 22 людини, зокрема 10 дітей

ОСТАННЄ

Кулеба після розмови з Блінкеном: США продовжать підтримувати Україну незалежно від будь-яких незаконних кроків Путіна

Кулеба після розмови з Блінкеном: США продовжать підтримувати Україну незалежно від будь-яких незаконних кроків Путіна

Зеленський привітав заяву Генсека ООН про порушення Росією цілей і принципів організації

У Лимані Донецької області немає слідів псевдореферендуму

За агресію проти України Росію не переобрали до ради авіаційного агентства ICAO

Франція може поставити Україні нову партію гаубиць Caesar

Глава Луганської ОВА припустив звільнення Луганської області від окупантів після Лиману на Донеччині

Відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення гендиректора ЗАЕС

Окупанти ракетною атакою вивели з ладу дві підстанції "Укренерго" на півдні України

Тіло жінки виявили рятувальники після нічного обстрілу Миколаєва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА