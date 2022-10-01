Глави Міноборони України та Німеччини обговорили додаткові інструменти для зміцнення української армії

Міністр оборони України Олексій Резніков у суботу обговорив із німецьким колегою Крістін Ламбрехт додаткові інструменти для зміцнення української армії.

"Приймав мою німецьку колегу Крістін Ламбрехт на півдні України. Фрау міністр принесла хороші новини та додаткові інструменти для зміцнення української армії", - написав Резніков у мікроблозі Твіттер у суботу ввечері.

Він наголосив, що сторони обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію.

Крім того, Ламбрехт поспілкувалася з українськими військовими та побачила німецьку зенітну самохідну установку "Гепард" на бойовому чергуванні.