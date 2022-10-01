Франція може поставити Україні нову партію гаубиць Caesar

Франція може поставити українській армії від 6 до 12 гармат Caesar, взятих із партії, замовлених Данією, повідомляє видання Le Monde.

За інформацією видання, на поточному етапі триває технічне обговорення, а правочин є предметом принципової політичної угоди між трьома урядами.

"Це було виявлено під час листування в останні тижні між президентом Еммануелем Макроном, його українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном", - наголошується в повідомленні.

Партія, з якої можуть бути взяті додаткові гаубиці, була замовлена Данією у 2017 році, коли було підписано контракт на постачання 15 гаубиць. У 2019 році Данія розширила замовлення ще на 4 гармати. Постачанням займається виробник гаубиць - компанія Nexter.

Наголошується, що нині Данія згодна відмовитися від частини партії, оскільки знаряддя все ще знаходяться в процесі технічної перевірки або навіть не всі з них відповідають специфікаціям, спочатку встановленим датською стороною. У свою чергу, Україна, яка задоволена ефективністю Caesar, готова прийняти гармати в наявному вигляді.

"Ні в Єлисейському палаці, ні в Міністерстві збройних сил операцію коментувати не побажали", - зазначає видання.

Зазначається, що гаубиці Caesar, які вироблялися для Данії, є більш важкою моделлю, ніж ті, які використовує французька армія – вага 32 тонни проти 18 тонн, встановлені на 16 колесах замість 12, і можуть нести до 36 снарядів замість 18, а їхня кабіна є більш захищеною.

"Caesar – ідеальний інструмент для контрбатарейної боротьби, виявлення та знищення ворожої артилерії до того, як вона виявить вас", – наголошує військове джерело видання.