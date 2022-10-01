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20:28 01.10.2022

Україна подала заявку на членство в НАТО за прискореною процедурою у відповідь на спроби РФ анексувати чотири українські регіони

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Україна подала заявку на членство в НАТО за прискореною процедурою у відповідь на спроби РФ анексувати чотири українські регіони

Заявка на членство в НАТО, подана Україною за прискореною процедурою, є відповіддю на незаконну спробу анексії РФ українських територій.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ, Україна у відповідь на дії Росії ухвалила низку рішень щодо зміцнення своєї безпеки та безпеки євроатлантичного простору загалом. Серед них офіційне звернення щодо приєднання до Організації Північноатлантичного договору за прискореною процедурою, активізація зусиль щодо збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги партнерів, а також прискорення реалізації гарантій безпеки для України та Європи згідно з Київським договором безпеки.

Повідомляється, що підписання російським керівництвом документів із самопроголошеними главами окупаційних адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України про їхнє нібито приєднання до Російської Федерації не змінює правового статусу тимчасово окупованих територій як суверенних територій України.

У МЗС назвали незаконну спробу анексії українських територій частиною війни Росії проти України та свідомим знищенням Статуту ООН. "Росія свідомо загострює ситуацію і демонструє повну зневагу до всіх країн та міжнародних організацій, які закликали її до переговорів і миру. Кремль пішов на спробу анексії українських територій, незважаючи на попередження української сторони, що цей крок покладе край будь-яким дипломатичним зусиллям. Росія свідомо обрала війну, а не мир", - зазначили у міністерстві.

У пресслужбі відомства також зазначили, що Україна не визнає спроб встановлення контролю РФ на українських територіях і продовжить звільняти їх від російських окупантів. А також забезпечить притягнення Кремля до відповідальності за всі вчинені злочини.

Крім того, Україна закликала партнерів до ухвалення рішучих та невідкладних дій для захисту міжнародного правопорядку, зокрема прискорити надання українській державі всієї необхідної військової, економічної та фінансової допомоги, а також запровадити додаткові жорсткі санкції проти Росії.

"Ми закликаємо кожну державу підтримати ініціативу щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ініційованого українською стороною для притягнення вищого військово-політичного керівництва Росії до відповідальності за розв'язання злочинної війни проти України", - підсумували в МЗС.

 

 

 

Теги: #рф #нато #україна #анексія

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