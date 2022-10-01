Невеликі дощі очікуються в Україні

В Україні в неділю очікується часом дощ, вночі в західних і північних областях, вдень на Лівобережжі (крім Луганщини), місцями значний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 13-18° (на високогір'ї Карпат протягом доби 4-9°); у південній частині та східних областях вночі 12-17°, вдень 18-23°, у Криму до 26°.

У Києві 2 жовтня часом дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-12°, вдень близько 15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 2 жовтня найвища температура вдень була 26,2° у 1890 р., найнижча вночі -2,5° у 1902 р.

У понеділок, 3 жовтня, часом невеликі дощі, вночі в більшості південних і центральних областей без опадів.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, в Україні крім південної частини місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у південній та східній частині вночі 7-12°.

У Києві 3 жовтня вночі місцями, вдень всюди невеликі дощі.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.