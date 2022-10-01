МЗС України закликає міжнародне співтовариство вжити рішучих заходів для звільнення затриманого окупантами гендиректора ЗАЕС
МЗС України рішуче засуджує протиправне затримання російськими окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.
"Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії і грубим порушенням міжнародного права. Росія повинна негайно звільнити генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема ООН, МАГАТЕ і G7, також вжити рішучих заходів для цієї мети", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті МЗС.
У відомстві вкотре наголосили на необхідності максимальної мобілізації зусиль світової спільноти для забезпечення демілітаризації та деокупації ЗАЕС та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.
"Очікуємо посилення тиску на державу-агресора з метою припинення обстрілів російськими окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об'єктів на території України, недопущення тиску та репресій проти персоналу ЗАЕС та їхній сімей", - закликали в МЗС.