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12:56 01.10.2022

Пінчук: символічно, що заяву України в НАТО подано в річницю геноциду в Бабиному Яру

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Пінчук: символічно, що заяву України в НАТО подано в річницю геноциду в Бабиному Яру

Символічно, що заява України в НАТО подана в річницю геноциду в Бабиному Яру, від такої заявки просто не можна відмахнутися, її не можна втопити в бюрократичних відмовках і зволіканнях, заявив бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук.

"81 рік тому в ці дні, 29 і 30 вересня 1941 року, світ і Україна змінилися назавжди. У Бабиному Яру гітлерівці вчинили невиданий до того злочин, який методично вбив десятки тисяч українських євреїв – просто за те, що вони народилися такими, якими народилися. Світ не відповів. І після цього почав розкручуватися маховик Голокосту, який знищив у двісті разів більше євреїв з усієї Європи, ніж у ті два перші чорні дні", - наводить слова Пінчука пресслужба Фонду у Facebook.

Він наголосив, що "в ці ж дні, 29 і 30 вересня, вже зараз, в 2022 році скоюється злочин, невиданий з нахабства і цинізму".

"Зазнаючи принизливих поразок на полі бою, Росія розігрує фарс "приєднання" українських земель, які встигла захопити в найперші, шокові дні повномасштабного вторгнення. Під дулами автоматів на окупованих територіях проведено псевдореферендуми. Зрадники-гауляйтери улесливо просять нового господаря про приєднання, хоча вони нікого не представляють. Водночас, якщо Україна спробує повернути своє, Кремль погрожує застосувати ядерну зброю", - зазначив Пінчук.

Засновник фонду заявив, що російська окупація веде до реального геноциду, і йдеться не тільки про військові злочини.

"На окупованих територіях в українців намагаються відібрати їхню ідентичність. Їх оголошують росіянами - проти їхньої волі, насильно. Їх залишають законних і звичних свобод, заганяючи в лещата поліцейської держави", - сказав він.

За словами Пінчука, для початку агресор повинен отримати найшвидшу і жорстку відповідь у вигляді нових санкцій, а Україна, що бореться, – ще сучаснішу і потужнішу зброю.

"Якомога більше і якомога швидше. Одразу потрібно форсувати вирішення по-справжньому стратегічних питань - спершу, прискорений розгляд нашої заявки на членство в Євросоюзі і предметне обговорення приєднання України до НАТО. Історично важливо і символічно, що заявка України на вступ до Альянсу подана саме сьогодні – в річницю геноциду в Бабиному Яру і в момент фактичної легалізації нового геноциду. Від такої заявки просто не можна відмахнутися, її не можна втопити в бюрократичних відмовках і зволіканнях. Занадто зобов'язує і страшне минуле, і небезпечне сьогодення. Зло потрібно зупинити. Рішуче. Негайно. Разом", - заявив він.

Теги: #нато #пінчук

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