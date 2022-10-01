За добу ЗСУ знищили 530 людей особового складу противника, 16 танків і вертоліт - Генштаб

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 59610 людей особового складу, 2345 танків, 4949 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.10 орієнтовно становлять особового складу близько 59610 (+530) людина ліквідовано, танків ‒ 2354 (+16) од., бойових броньованих машин ‒ 4949 (+17) од., артилерійських систем – 1397 (+6) од., РСЗВ – 336 (+3) од., засоби ППО ‒ 176 (+0) од., літаків – 264 (+0) од., вертольотів – 226 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6), крилаті ракети ‒ 246 (+0), кораблі/катери ‒ 15 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн – 3786 (+18) од., спеціальна техніка ‒ 131 (+0)", - йдеться в повідомленні, опублікованому в мережі Фейсбук.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.