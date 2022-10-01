Події

08:05 01.10.2022

Минулої доби в результаті обстрілів загинули чотири мешканці Донецької області, ще шестеро

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Минулої доби в результаті обстрілів загинули чотири мешканці Донецької області, ще шестеро

Минулої доби п'ятниці в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 4 особи, ще 6 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 30 вересня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: 2 у Максимільянівці, 1 у Бахмуті та 1 у Святогірську. Ще 6 людей отримали поранення. Поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко у телеграм-каналі у суботу вранці.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

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