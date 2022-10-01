Події

07:40 01.10.2022

Радник президента США з національної безпеки: Питання вступу України до НАТО має вирішуватися в інший час

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Радник президента США з національної безпеки: Питання вступу України до НАТО має вирішуватися в інший час

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що питання вступу України до НАТО має вирішуватися в "інший час", наразі важливішою є "практична підтримка України".

"Будь-яке рішення про членство в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу і країнами, що прагнуть до нього приєднатися. Наразі, на наш погляд, найкращий шлях підтримувати Україну - практична підтримка України "на землі", а процесом у Брюсселі потрібно зайнятися в інший час", - заявивhttp://https://www.youtube.com/watch?v=ln48wpvR_vc&ab_channel=CNBCTelevision Салліван під час брифінгу в п'ятницю.

 

Теги: #сша #нато #україна #підтримка

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