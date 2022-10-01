Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки біля Нью-Йорка, Зайцевого і Соледара

Минулої доби українські військові відбили атаки противника біля Нью-Йорка, Зайцева та Соледара, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала одинадцять ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БпЛА та вертоліт Ка-52", - сказано у зведенні, опублікованому в фейсбуці у суботу вранці.

Минулої доби ракетними військами та артилерією було вражено 11 пунктів управління різного рівня та вісім районів скупчення живої сили, озброєння та військової техніки окупантів. Крім цього, до зони ураження потрапили ще 14 військових об'єктів агресора – склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, радіоелектронні станції та розвідки.

"У зв’язку з суттєвою нестачею людських ресурсів, в першу чергу, офіцерських кадрів, російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ. У Тюменському військовому училищі буде проведено достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється про те, що "курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для зазначених підрозділів, планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше одного місяця, з подальшим вибуттям до району ведення бойових дій на території України".