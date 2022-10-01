Події

07:03 01.10.2022

Окупанти затримали гендиректора ЗАЕС та вивезли його у невідомому напрямку

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Окупанти затримали гендиректора ЗАЕС та вивезли його у невідомому напрямку

Російські окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його вивезли у невідомому напрямку, повідомляє "Енергоатом".

"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у суботу вранці.

Зазначається, що "генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції".

Президент "Енергоатома" Петро Котін вимагає від російських військових, які контролюють ЗАЕС, співробітників Росатома, які також там незаконно перебувають, "негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання службових обов'язків щодо підтримки безпечної експлуатації Запорізької АЕС".

Також Котін звернувся до генерального директора МАГАТЕ.

"Окремо звертаюсь до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи для термінового звільнення Ігоря Мурашова із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків", - сказано в повідомленні.

 

 

 

 

 

 

Теги: #гендиректор #україна #затримання #заес

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