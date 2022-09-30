Події

22:13 30.09.2022

На Харківщині вчителька англійської під час окупації стала директором школи та організувала видачу дітям російських підручників

1 хв читати
На Харківщині вчителька англійської під час окупації стала директором школи та організувала видачу дітям російських підручників

Поліція повідомила про підозру вчительці англійської мови зі школи у с.Бабенкове Ізюмського району Харківської області, яка "під час окупації російськими військами стала в.о. директора школи, організувала видачу дітям російських підручників та отримувала зарплату в російських рублях. Крім того, у серпні вона організувала для двох працівників зазначеної школи... проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Курського інституту", - написав заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Жінці інкримінують ч.3 ст. 111-1 (здійснення громадянином України пропаганди у навчальних закладах з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України).

 

 

 

Теги: #співпраця #харківщина #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 29.09.2022
Російські окупанти на Донеччині готують ще 250 ув'язнених до участі в бойових діях проти ЗСУ – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти на Донеччині готують ще 250 ув'язнених до участі в бойових діях проти ЗСУ – Генштаб ЗСУ

08:10 29.09.2022
США висловили підтримку Данії щодо розслідування вибухів на "Північних потоках"

США висловили підтримку Данії щодо розслідування вибухів на "Північних потоках"

19:34 28.09.2022
В АРМА передано майно та корпоративні права харківських підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на суму майже 15 млн грн

В АРМА передано майно та корпоративні права харківських підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на суму майже 15 млн грн

19:06 28.09.2022
Заарештовано корпоративні права громадянина РФ, який є засновником харківського підприємства

Заарештовано корпоративні права громадянина РФ, який є засновником харківського підприємства

19:35 27.09.2022
Під час окупації села на Харківщині російські військові влаштовувалися на постій у місцевій школі

Під час окупації села на Харківщині російські військові влаштовувалися на постій у місцевій школі

07:13 27.09.2022
Окупаційна влада і більшість колаборантів залишили Борову, Піски-Радьківські вже під контролем ЗСУ

Окупаційна влада і більшість колаборантів залишили Борову, Піски-Радьківські вже під контролем ЗСУ

19:26 26.09.2022
Під час окупації Ізюма загарбники влаштували "шпиталь" у підвальних приміщеннях, лікування проводилося простроченими препаратами в антисанітарних умовах

Під час окупації Ізюма загарбники влаштували "шпиталь" у підвальних приміщеннях, лікування проводилося простроченими препаратами в антисанітарних умовах

18:43 26.09.2022
Окупанти посилили фільтраційні заходи в зайнятих регіонах України – Генштаб

Окупанти посилили фільтраційні заходи в зайнятих регіонах України – Генштаб

13:19 26.09.2022
Російські окупанти залякують мешканців Мелітополя провокаційними вибухами

Російські окупанти залякують мешканців Мелітополя провокаційними вибухами

10:12 26.09.2022
У деокупованих Липцях на Харківщині виявлено фільтраційний пункт

У деокупованих Липцях на Харківщині виявлено фільтраційний пункт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські військові відповідатимуть перед законом за ракетний удар по цивільній автоколоні в Запоріжжі

Зеленський заявляє про суттєві результати української армії на сході

Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії

Кількість загиблих у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області зросла до 30 – голова Нацполіції Клименко

Грузія відкидає грубе порушення РФ міжнародного права і підтверджує підтримку територіальної цілісності України – президент

ОСТАННЄ

Конгрес США схвалив пакет військової та економічної допомоги Україні на 12,3 млрд доларів

Україна "досить скоро" повернеться до Криму зі зброєю, інших варіантів не існує

Російські військові відповідатимуть перед законом за ракетний удар по цивільній автоколоні в Запоріжжі

Зеленський заявляє про суттєві результати української армії на сході

Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії

Російські окупанти продовжують примусову мобілізацію на окупованих територіях України

Єрмак обговорив з італійським сенатором Урсо гарантії безпеки та подальшу підтримку України

Рада зробить усе можливе для прискорення процесу вступу України до НАТО - Корнієнко

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії незаконну анексію РФ українських територій та посилення санкцій проти Росії

Кількість загиблих у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області зросла до 30 – голова Нацполіції Клименко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА