На Харківщині вчителька англійської під час окупації стала директором школи та організувала видачу дітям російських підручників

Поліція повідомила про підозру вчительці англійської мови зі школи у с.Бабенкове Ізюмського району Харківської області, яка "під час окупації російськими військами стала в.о. директора школи, організувала видачу дітям російських підручників та отримувала зарплату в російських рублях. Крім того, у серпні вона організувала для двох працівників зазначеної школи... проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Курського інституту", - написав заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Жінці інкримінують ч.3 ст. 111-1 (здійснення громадянином України пропаганди у навчальних закладах з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України).