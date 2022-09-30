Рада зробить усе можливе для прискорення процесу вступу України до НАТО - Корнієнко

Верховна Рада зробить усе можливе для прискорення процесу вступу України до НАТО, заявив перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко.

"Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному режимі!… Бути поруч із нашими союзниками в Альянсі – логічний крок для закріплення юридично нашої фактичної співпраці. Зі свого боку Верховна Рада України зробить усе можливе для прискорення цього процесу", - написав Корнієнко у п'ятницю у фейсбуці.

Він наголосив, що Росія становить загрозу не лише Україні, а й усій євроатлантичній спільноті.

"Ми довели, що можемо захищати свою державу. І поки путінська Росія загрожує розправою усьому світу, ми продовжуватимемо боротися за свою країну та світову безпеку!", - зазначив Корнієнко.

Джерело: https://www.facebook.com/oskorniyenko