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20:07 30.09.2022

Канада розширила санкції проти РФ, додала до списків 43 особи

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Канада розширила санкції проти РФ, додала до списків 43 особи

Влада Канади ухвалила рішення додати до санкційних списків стосовно Росії ще 43 особи у зв'язку з псевдореферендумами у Донецькій, Луганській народних республіках, Запорізькій і Херсонській областях, йдеться у заяві канадського МЗС.

"Канада запроваджує обмеження проти 43 російських олігархів, представників фінансових еліт та членів їхніх сімей; органу управління в Херсоні, та 35 високопоставлених офіційних осіб, що підтримуються Росією, у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі", - наголошується в документі.

Зокрема, канадська влада включила до списків членів сім'ї прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова - дружину Тетяну Навку, дітей - Миколу та Єлизавету. Також санкції торкнулися членів родини генерального директора корпорації "Ростех" Сергія Чемезова та сім'ї голови ВЕБ Ігоря Шувалова.

У повідомленні нагадується, що з часу приєднання Криму до РФ Оттава запровадила санкції проти більш як 1,8 тис. фізичних осіб та організацій. Від початку вторгнення Росії в Україну Канада також внесла до списків санкцій понад 1,4 тис. осіб і структур з Росії, Білорусі та України.

 

 

Теги: #канада #росія #санкції

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