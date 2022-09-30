Під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі виявили тіло другого загиблого

Тіло другого загиблого знайшли під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі, рятувальники продовжують шукати ще одного співробітника АТП, який зник з ночі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Тіло другого загиблого щойно знайшли під завалами на транспортному підприємстві в Дніпрі. Там триває пошукова операція після нічного удару російського "Іскандера". Наразі ворожа атака забрала два життя, п'ятьох людей поранено. Рятувальники продовжують шукати ще одного зниклого з ночі співробітника АТП", - написав він у телеграм-каналі.